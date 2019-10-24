Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu
Son Dakika Güncel İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu

İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu

1 saat önce

İstiklal Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde evsiz yaşadığı öğrenilen kişinin cansız bedeni bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI AMA...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önünde sabah saatlerinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu görenler durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede iş yerinin önündeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ GÖRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER

Çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. İstiklal Caddesi'nden geçenlerin bazıları merakla cesedi görmeye çalışırken bazıları ise cep telefonuyla olayı kaydettiği görüldü. Polis ekipleri sık sık vatandaşlara bekleme yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek kişiye ait olan ceset ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu
İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüsteki yangın, polis aracına sıçradı
İngiltere'de kamyon içerisinde cansız bedenleri bulunan göçmenler donarak ölmüş Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]