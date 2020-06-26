İstiklal Caddesi'nde panik anları - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde panik anları

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye sonra kendine zarar verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye sonra kendine zarar verdi. Elindeki kesici aletle insanların üzerine yürüyerek paniğe neden olan, dükkanların camlarını kıran ve kendine de zarar veren şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.

İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi


Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs elindeki kesici alet ile caddede yürüyen vatandaşların üzerine yürüdü. Paniğe kapılan vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşınca bu kez de şahıs çevredeki dükkanların camlarını kırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs bu kez de elindeki kesici alet ile kendine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri caddeyi kapattı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine müzakereci ekipler geldi. Müzakereci ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazırda bekliyor.


Öte yandan, polis ekiplerinin kaparak güvenlik çemberine aldığı caddeye gelen çok sayıda vatandaş güvenlik çemberinin dışından yaşananları izlemeye başladı. Vatandaşların olayı sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü çekti. İstanbul en ünlü caddesi olan İstiklal Caddesi'nde şahsı ikna çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde panik anları - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
İkinci yarı golle başladı! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:38:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesi'nde panik anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]