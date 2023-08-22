Görüntüler 2022 yılında çekilmiş! İstiklal Caddesi'nde para saçan şahıslardan biri yakalandı - Son Dakika

Görüntüler 2022 yılında çekilmiş! İstiklal Caddesi'nde para saçan şahıslardan biri yakalandı

Son Güncelleme: 22.08.2023 19:37

İstiklal Caddesi'nde Araplara özgü kıyafet giyen iki kişinin etrafa para saçarak ilerlediği anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntülerin 2022 yılında çekildiği belirlendi. Polis ekipleri, videodaki şahıslardan birini yakaladı. Daha önce de benzer videolar çektiği tespit edilen şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, görüntülerdeki kadının ise Adana'da yaşadığı öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde Araplara özgü kıyafet giyerek para dağıtan iki kişiden biri yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, videonun 2022 yılına ait olduğu belirlendi. Görüntülerdeki kadının ise Adana'da yaşadığı öğrenildi.

ETRAFA PARA SAÇARAK İLERLEDİLER

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve bir erkeğin etrafa para saçarak ilerlediği görüldü.

GÖRÜNTÜ 2022 YILINDA ÇEKİLMİŞ

Görüntülerle ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerden birinin daha önce de benzer görüntüler paylaştığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan O.M.N. yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M.N., 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının ise Adana'da yaşadığı belirlendi.

İSTİKLAL'DEKİ İLK OLAY DEĞİL

Öte yandan geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Maskeli bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Adana, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görüntüler 2022 yılında çekilmiş! İstiklal Caddesi'nde para saçan şahıslardan biri yakalandı - Son Dakika


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