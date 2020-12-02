İSTİKLAL Caddesi'nde polis maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası yazıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içenlere para cezası uygulandı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı. Polis, İstiklal Caddesi'ne maskesiz girişe izin vermedi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İstiklal Caddesi'nde polis maskesizlere göz açtırmıyor - Son Dakika