İstiklal Caddesi'nde Rum Cemaati'nden Noel Etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde Rum Cemaati'nden Noel Etkinliği - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde Rum Cemaati'nden Noel Etkinliği

6 saat önce

İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda" İstiklal Caddesi'nde kutlandı.

İstiklal Caddesi'nde Rum Cemaati'nden Noel Etkinliği, System.String[]

İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda" İstiklal Caddesi'nde kutlandı. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, mezunlarından oluşan gruptakiler, İstiklal Caddesinde "Kalanda" adı verilen Türkçe ve Rumca Noel Şarkılarını söyleyerek caddeden geçen insanlara küçük Noel hediyeleri verdi. Özel Zoğrafyon Rum Lisesinden çıkarak Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'ne şarkılar eşliğinde giden gruptakilere İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de ilgi gösterdi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu, "Eski bir Rum adeti olan Kalanda'yı bu senede yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski bir Rum semti olan Beyoğlu'nda dostluk, beraberlik, sevgi ve barış mesajları vermenin sevincini yaşıyoruz. Bunu halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşmak bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yılbaşı çörekleri dağıttık. Örf ve adetlerin devam etmesi bizlere mutluluk veriyor." dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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