İstiklal Caddesi'nde saat 09.05'te hayat durdu - Son Dakika

Özgür EREN/ ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken turistler de onlara eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti.

Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.