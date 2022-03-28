İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞOV YAPAN TRAFİK MAGANDALARI POLİSE YAKALANDI - Son Dakika

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kapısı açık hafif ticari araçtan, son ses müzik eşliğinde tehlikeli hareketlerle şov yapan trafik magandaları, sivil polise yakalandı. Polisin trafik cezası uyguladığı trafik magandalarının yaptığı tehlikeli hareketler, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Olay dün saat 04.30 sıralarında Beyoğlu'nun işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Araç trafiğine kapalı caddede hafif ticari araçla ilerleyen trafik magandaları, müziğin sesini sonuna kadar açarak yayaların arasından ilerledi. Kapısı açık alan araçtan dışarı sarkan bir kişi ise tehlikeli hareketler yaparak şov yapmaya devam etti. Trafik magandalarının bu tehlikeli şovuna İstiklal Caddesi'nde görev yapan sivil polis ekipleri Dur dedi. Caddede görevli Güven Timleri otomobili durdurarak, içindeki 5 kişiyi üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirdi. Sivil ekiplerin haber vermesi üzerine gelen trafik polisi, trafiğe kapalı alanda araç kullanmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak ve tehlikeli sürüş maddelerinden cezai işlem uyguladı. Otomobil ve içindeki kişiler daha sonra İstiklal Caddesi'nden çıkarıldı.