İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA
- TAKSİM İstiklal Caddesi
'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis
, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:14 Kaynak: DHA
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