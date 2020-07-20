İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket (1) - Son Dakika

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Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim

Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı

Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı