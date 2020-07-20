İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket (1) - Son Dakika
İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket (1)
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi.
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
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21.07.2020 05:44:37. #1.13#
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