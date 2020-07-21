İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ PAKET - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ PAKET

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı

Olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde devriye gezen bekçiler Ayhan Işık Sokak girişinde bulunan bir binanın merdiveninde sahipsiz çanta olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde sokağın olduğu bölümü yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Yapılan kontrolde çantanın boş olduğu anlaşıldı. Çantanın boş olduğunun anlaşılmasıyla birlikte yayalara kapatılan bölüm tekrar açıldı.

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ PAKET - Son Dakika
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