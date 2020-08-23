İstiklal Caddesi'nde tedbirsiz kalabalık - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde tedbirsiz kalabalık

-Tüm uyarılara rağmen maske yüzünde değil kafasındaydı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç kullanmazken, bazılarının da maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü. Bir vatandaş da maskeyi güneşten korunmak için başına taktığı görüldü.

Korona virüs karşı mücadele sürerken, Beyoğlu İstiklal caddesinde kurallar hiçe sayıldı. Son 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor. İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç takmazken, bazılarınında, maskeyi çenesinin altına ve koluna taktığı görüldü. Ayrıca, maskeyi şapka gibi kafasına takan adam dikkat çekti.