İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada - Son Dakika

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İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada
6 saat önce
İSTİKLAL Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
İSTİKLAL Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga
yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA
kameralarına yansıdı.
- İstanbul
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