İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada

6 saat önce

İSTİKLAL Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada, System.String[]
İSTİKLAL Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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