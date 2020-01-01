İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA
6 saat önce
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:11 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Kavgadan görüntüler
-Polislerin ayırması
-Detaylar
01.01.2020 - 04.07 Haber Kodu : 200101091
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