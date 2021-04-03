İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
03.04.2021 18:06
Zeki GÜNAL / Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Zeki GÜNAL/ Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Gruplar halinde Taksim Meydanı'na gelen turistlerin zaman zaman sosyal mesafeye kurallarına uymadığı görüldü.
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