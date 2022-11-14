İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin bombayı başka birisinden aldığı ve 40 dakika boyunca telefonla konuştuğu ortaya çıktı

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Dün İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada biri çocuk 6 kişi can verdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişi yaralandı. Bombayı bıraktıktan sonra kaçan 1999 doğumlu Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR ADRESE GİTTİĞİ ANLAŞILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri yaklaşık 1200 kamera kaydını inceledi. Görüntülerde kadının olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Olay yerinden kaçtıktan sonra yine taksiye binerek Esenler'e gittiği tespit edildi. Esenler'den ise Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir adrese gittiği anlaşıldı.

ÇOK MİKTARDA PARA VE ALTIN BULUNDU

Polis ekipleri, şüphelinin olabileceği bazı adresleri tespit edince operasyon startı verildi. Özel Harekat ve TEM operasyon timi eşliğinde 21 adrese baskın düzenlendi. Bombayı olay yerine koyan Ahlam Albashir kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 46 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli kadının adresinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve altın ele geçirildi. Operasyon düzenlenen başka bir evde ise tabanca bulundu.

ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLMİŞ

Suriye uyruklu saldırgan, polis sorgusunda PKK/PYD/ YPG terör örgütleri tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini, kaçak yollarla eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

TAKSİM'E GELDİĞİNDE ELİNDE BOMBA OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırgan sorgusunda ayrıca terör örgütünün Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem için talimat aldığını öne sürdü. Patlama sonrasında yaşanan panik sırasında İstiklal Caddesi'nden koşarak uzaklaştığı görüntüler ortaya çıkan şüphelinin, Taksim'e geldiğinde elinde bomba olmadığı, patlayıcı bulunan bombayı başka birinden aldığı da iddia edildi.

40 DAKİKA BOYUNCA SIK SIK TELEFONLA KONUŞTUĞU ÖĞRENİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Emniyet geriye doğru yaptığı incelemede zaman ayarlı bombanın olduğu paketi Taksim'de bir erkekten alan Albashir'in olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bombayla birlikte beklediği, sık sık telefonla konuştuğu ardından da paketi oturduğu yere bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Yakalanan şüphelinin evinde bulunan altın ve paraların ardındaki sır da ortaya çıktı. İddiaya göre Ahlam Albasir, terör örgütünden Küçükçekmece'deki evde bir süre saklanması daha sonra ise kaçak yollarla Yunanistan'a geçmesi talimatı aldı.