Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı

01.12.2022 13:58

Türkiye'nin Suriye'ye kara harekatı için güçlü mesajlar verdiği dönemde Fransız basını, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya'nın Türkiye-Suriye sınırına çok yakın noktalara askeri destek gönderdiğini ve İran ile birlikte Türkiye'ye karşı bir konum aldığı ileri sürüldü.

Türkiye ile Suriye arasında gerilim her geçen gün artarken, tansiyonu yükseltecek bir hamlenin ise Rusya'dan geldiği öne sürüldü.

SINIRA ASKERİ DESTEK GÖNDERDİLER

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklar, Rusya'nın Türkiye-Suriye sınırına çok yakın noktalara askeri destek gönderdiğini öne sürdü. AFP, bu iddiayı bölgede yaşayanlara ve bazı kuruluşlara dayandırdı.

RUS ASKERLERİNİN BÖLGEDE OLDUĞUNU KAYDETTİLER

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de İran ile birlikte Ankara'nın karşısında konumlanan Rusya'nın Halep'in kuzeyine askeri destek gönderdiği belirtildi. AFP'ye konuşan Tel Rıfat'ta yaşayanlar, Rus askerlerinin bölgede olduğunu söyledi.

"KÖYDEKİ YOLLARA BARİKAT KURDULAR"

Türkiye sınırına 15 kilometre uzaktaki Tel Rıfat'ta yaşayanlar, "Rus güçleri yakınlardaki köyde yollara barikat kurarak Türk güçleri ve Ankara'ya destek veren Suriyelilerle mesafe koydu" açıklamasını yaptı.

HAVA ÜSSÜNE DE DESTEK GÖNDERDİLER

Tel Rıfat'ta Türkiye'nin de desteklediği Suriyeli gruplar bölgenin kuzeyini kontrol ederken Rusya destekli Suriyeliler ise güney bölümlerini kontrol ediyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rus askerlerinin Şam yönetimi kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki hava üssünde de sayılarını artırdığını aktardı. Gözlemevini yöneten Rami Abdel Rahman, AFP'ye konuştu. Rahman, "Rusya'nın bölgeye destek göndermesi Türkiye'nin operasyonunu durdurmak ya da yavaşlatmak için atılmış bir adım olabilir" dedi.

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi Bakan Kasapoğlu Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik Bakan Kasapoğlu Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik

Türkiye, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme
14:01 Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi
13:56 Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı
13:49 Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı
13:48 Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı
13:35 Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi
13:22 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması
13:15 Şarkıcı Gaye Su Akyol'un röportajını "Erdoğan'ın kabusu" başlığıyla yayınlayan Financial Times, tepkiler sonrası değişikliğe gitti
13:10 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır
11:57 Kış lastiği uygulamasına uymayıp ceza yiyen otobüsteki görevliden pişkin cevap: Kasıtlı takmadım, sana ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 14:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement