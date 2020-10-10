İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu

10.10.2020 16:18

İstiklal Caddesi'nde öğlen saatlerinde yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde öğlen saatlerinde yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, bazıları da montlarıyla kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta başından itibaren İstanbul için dolu ve yağmur uyarısı yapılmıştı. Bugün öğle saatleri itibariyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu. Kısa süre yağan yağmura, kimi vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, kimi şemsiyelerini hazırlayıp önlemini aldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde yağmurun tadını çıkardı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu
İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu
İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu
İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu
İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu

İstiklal Caddesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!
ABD'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye ek vergi kararı ABD'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye ek vergi kararı         
16:25
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek         
15:06
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Uzaklaştırma kararına uymayan koca, boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı Uzaklaştırma kararına uymayan koca, boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı         
12:56
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık 2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık         
10:38
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 16:41:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei