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Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

26.09.2021 16:57

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde yangın paniği Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir lokanta da jeneratörden kaynaklı yangın çıktı.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir lokanta da jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre İstiklal Caddesi Büyük Parmakkapı Sokak'ta bulunan bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar çıkan dumanı fark ettiklerinde durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek dumanlara müdahale edip olası bir facianın önüne geçti. Çıkan dumanlar sebebiyle lokantanın yanında bulunan binadaki vatandaşlarda tedirgin olup aşağı indi. Dumanlar kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Olay sonucu ölü veya yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi. Ekipler dumanları kontrol altına aldıktan sonra olay yerinden ayrılırken vatandaşlarda normale döndü.

Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde yangın paniği - Son Dakika


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