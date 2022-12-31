Yeni yıla kısa süre kala adım atacak yer kalmadı! Kutlamaların merkezi yine Taksim - Son Dakika
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Yeni yıla kısa süre kala adım atacak yer kalmadı! Kutlamaların merkezi yine Taksim

31.12.2022 21:42

Taksim İstiklal Caddesi'nde yeni yıla kısa süre kala yoğunluk oluştu. İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, atlı polisler de devriye gezdi.

2022 yılının son saatlerinde çok sayıda yerli ve yabancı turist, Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne akın attı. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmazken atlı polislere de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

İSTİKLAL'DE ADIM ATACAK YER KALMADI

Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen birçok vatandaş, bölgeye akın etti. Birçok vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

ATLI POLİSLERE BÜYÜK İLGİ

İnsan yoğunluğu cadde üzerinde adeta izdiham görüntülerine sahne oldu. Öte yandan Taksim'de bu yıl ilk defa görev alan atlı polislere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal'de adım atacak yer kalmadı! Her yıl olduğu gibi kutlamaların adresi yine aynı

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde İstanbul genelindeki, 10 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

İHA'LARLA HAVADAN DENETİM

Yine helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Böylece muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleks gösterilerek anında müdahalede bulunulabilecek.

İstiklal'de adım atacak yer kalmadı! Her yıl olduğu gibi kutlamaların adresi yine aynı
İstiklal'de adım atacak yer kalmadı! Her yıl olduğu gibi kutlamaların adresi yine aynı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yeni yıla kısa süre kala adım atacak yer kalmadı! Kutlamaların merkezi yine Taksim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni yıla kısa süre kala adım atacak yer kalmadı! Kutlamaların merkezi yine Taksim - Son Dakika
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