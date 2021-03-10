İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Girişler kapatıldı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Girişler kapatıldı
10.03.2021 17:19
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Girişler kapatıldı İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle girişler belirli saat aralıkları ile kapatıldı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk... Girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle girişler belirli saat aralıkları ile kapatıldı
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.
İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu. Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı. Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.
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