İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi - Son Dakika

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek gaz mermisiyle müdahalede bulundu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da yürüyüş yapılacağı çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak girişlere izin verilmedi. Ayrıca Taksim Meydanı'nın üstünde helikopterlerin de dolaştığı görüldü.

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