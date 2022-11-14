Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor - Son Dakika

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