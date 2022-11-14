Ağaçların ekipler tarafından çıkarılmasının ardından beton saksılar da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BETON SAKSILAR KALDIRILIYOR - 1 - Son Dakika

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