İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BETON SAKSILAR KALDIRILIYOR - 1 - Son Dakika
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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BETON SAKSILAR KALDIRILIYOR - 1

14.11.2022 20:21
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BETON SAKSILAR KALDIRILIYOR - 1

İSTİKLAL Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı.

İSTİKLAL Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı.

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

Ağaçların ekipler tarafından çıkarılmasının ardından beton saksılar da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BETON SAKSILAR KALDIRILIYOR - 1 - Son Dakika

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