İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor - Son Dakika
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İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor

14.11.2022 22:13

İstanbul Valiliğinin aldığı kararla İstiklal Caddesi'ndeki beton saksılar ve ağaçların kaldırılma çalışmalarına başlandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarında saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin bankta 40 dakika boyunca oturduğu ve daha sonra kalkarken bombayı bıraktığı tespit edildi.

BETON SAKSILAR DA KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

İstiklal Caddesi'nde bankların ardından ağaç ve beton saksılar da kaldırılıyor

AĞAÇLAR PARKLARA DİKİLECEK

150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde bankların ardından ağaç ve beton saksılar da kaldırılıyor

ÇALIŞMA SIRASINDA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor - Son Dakika
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