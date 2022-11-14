Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarında saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin bankta 40 dakika boyunca oturduğu ve daha sonra kalkarken bombayı bıraktığı tespit edildi.
Patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.
150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.
Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor - Son Dakika