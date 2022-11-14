150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor - Son Dakika

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