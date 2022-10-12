Beyoğlu Kaymakamlığı'nda korkunç olay! İntihar eden polis ağır yalandı - Son Dakika
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Beyoğlu Kaymakamlığı'nda korkunç olay! İntihar eden polis ağır yalandı

12.10.2022 08:54

Önceki akşam İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu Kaymakamlığı'nda nöbet tutan polis memuru beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır yaralanan polis kaldırıldığı hastaneye kaldırıldı. Polisin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı'nda dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

DURUMU KRİTİK

Binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GEÇEN HAFTA DA BİR POLİS İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla intihar etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.'nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü'müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur. Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır."

YORUMLAR
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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDA GÖREVLİ POLİS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDA GÖREVLİ POLİS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu Kaymakamlığı'nda korkunç olay! İntihar eden polis ağır yalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Kaymakamlığı'nda korkunç olay! İntihar eden polis ağır yalandı - Son Dakika
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