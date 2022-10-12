Olay, İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı'nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDA GÖREVLİ POLİS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika

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