İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın paniği - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın paniği

6 saat önce

İstiklal Caddesi'nde bir kafenin mutfak bölümünden çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın paniği, System.String[]

İstiklal Caddesi'nde bir kafenin mutfak bölümünden çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Yangın, saat 19.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kitap satışı yapan ve kafe olarak da hizmet veren 5 katlı bir iş yerinin mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı kitap satışı yapan kafenin mutfak bölümünden henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar panik halinde işyerinden dışarıya çıkarken, çalışanlar ise yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Ünlü caddede panik yapan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan ünlü caddede itfaiye aracını gören vatandaşlar, ekiplerin yaptığı söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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