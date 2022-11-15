İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış

15.11.2022 13:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım eden iki insan kaçakçısı Ammar Jakars ve Ahmet J.'nin yakalandığını açıkladı. Jakars'ın, Taksim'de bombayı saldırgana teslim eden kişi olarak bilinen B. adlı teröristi Edirne'ye götürdüğü, Ahmet J.'nin ise saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albaşır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım eden iki insan kaçakçısının yakalandığını duyurdu. Böylece, bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 50'ye çıktı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma genişliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır ve bombayı ona teslim eden B. adlı teröristleri Beyoğlu'na, Yaser adlı bir kişi getirdi. Yaser ve B. adlı terörist, Ahlam Albashır'ı bıraktıktan sonra Esenler'deki adresine geri döndü.

İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni detay! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış

TELEFONDA BAŞININ DERTTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ahlam Albashır, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yaser adlı kişiyi arayarak kendisini tekrar almasını istedi. Ancak Yaser, başının dertte olduğunu, kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine de saldırgan, bir taksiye binerek Esenler'e geri döndü.

BOMBAYI TESLİM EDEN KİŞİYİ EDİRNE'YE BIRAKTI

Bu arada, Ammar Jakars adlı bir insan kaçakçısı, bombayı saldırgana teslim eden kişi olarak bilinen B. adlı teröristi Yunanistan'a kaçması için Edirne'ye götürdükten sonra İstanbul'a döndü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise teröristlere yardım ettikleri belirlenen Ammar ve Ahmet J. adlı insan kaçakçısı kardeşleri dün akşam yapılan operasyonla yakaladı.

İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni detay! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış

GÖZALTINA SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Böylece, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG bağlantılı bir hücre tarafından düzenlendiği belirtilen İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 50'e yükseldi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failinin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failinin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı
12:52 Kripto para tartışması kanlı bitti! Alım-satım konusunda anlaşamadığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu
12:46 MASAK'tan FTX Türkiye ile ilgili yeni açıklama
12:44 Manchester United'ı bombalayan Cristiano Ronaldo'nun Alman devine transfer olacağı öne sürüldü
12:41 Şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmişti! Söz yazarı CHP'ye katıldı
12:19 İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:36 Çok tartışılan o oyuncaklar hakkında Ticaret Bakanlığından karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 14:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal'deki kanlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntı! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement