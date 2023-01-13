İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı

13.01.2023 19:41

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim...

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen şüpheli Hazni Gölge, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının kilit isimlerinden firari şüpheli Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheli Hazni Gölge, Bulgaristan'da Türkiye ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti. Emniyet görevlilerince teslim alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli Gölge, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Burada ifadesi alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüpheli Gölge, ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.TutuklandıŞüpheli Gölge daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Bulgaristan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı - Son Dakika
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