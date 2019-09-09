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İstiklal caddesi'ndeki cinayet; olay yerinin gece çekilen görüntüleri...

1 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İstiklal caddesi'ndeki cinayet; olay yerinin gece çekilen görüntüleri..., System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:
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-istiklal gece görüntüsü


İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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