Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki cinayete 2 gözaltı
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İstiklal caddesi'ndeki cinayete 2 gözaltı

1 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İstiklal caddesi'ndeki cinayete 2 gözaltı, System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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