Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)
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İstiklal caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)

41 dakika önce

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

İstiklal caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1), System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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