İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (1)
2 saat önce
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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- İstanbul
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