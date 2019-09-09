Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (1)
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (1)

2 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (1), System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

(9


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı
Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]