İstiklal caddesi'ndeki dehşetin zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi (1)
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ISTIKLAL CADDESI'NDE DEHSETIN ZANLILARI TUTUKLANARAK CEZAEVINE GONDERILDI.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
ISTIKLAL CADDESI'NDE DEHSETIN ZANLILARI TUTUKLANARAK CEZAEVINE GONDERILDI. (ISTANBUL-DHA)
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