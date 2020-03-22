İstiklal Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı

6 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı, System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde  belediye ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı.

Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı belediye ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan  İstiklal Caddesinde Tünel Meydanında başlayarak Cumhuriyet Anıtına kadar Beyoğlu Belediyesi dezenfektanlı su ile caddeyi temizledi. Bu çalışmalar ise havadan fotoğraflandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin her zamanki yoğunluğunun olmadığı görüldü.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:36 Kaynak: DHA

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