Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Fotoğraflandı

İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Fotoğraflandı

6 dakika önce

Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Fotoğraflandı, System.String[]
Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:00 Kaynak: DHA

DHA, İstiklal Caddesi, Güncel
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