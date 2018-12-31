Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi

İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi, System.String[]
Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:06 Kaynak: DHA

DHA, İstiklal Caddesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Son Dakika! Bakan Kurum Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı

Meteorolojiden 5 Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 21:52:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]