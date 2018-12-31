İstiklal Caddesi'ndeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.
Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
- TAKSİM İstiklal Caddesi
'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:06 Kaynak: DHA
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