İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.