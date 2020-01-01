İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada - Son Dakika

İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada
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Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.
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