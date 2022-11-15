İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

15.11.2022 12:17

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 vatandaşın yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 50'ye çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hiçbir terör örgütü Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırıda başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz pazar akşamı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

BOMBAYI BIRAKAN TERÖRİST YAKALANDI

Caddeye bombayı bırakan kadın terörist saldırının hemen ardından Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Teröristin yakalandığı evde yapılan aramalarda 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye çıktı

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi. Bakan Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırıda başarılı olamayacak" açıklamasında bulundu.

İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

CADDEDEKİ SAKSI VE AĞAÇLAR KALDIRILDI

Öte yandan İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı. İBB görevlileri ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü. Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi. Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

EMNİYET: SALDIRI TALİMATI PKK TARAFINDAN VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen emniyet güçlerinin 21 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir" ifadesine yer verildi.

YARALILARDAN 6'SI YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaralılara ilişkin son durumu aktardı. Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor" dedi.

İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
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SON DAKİKA: İstiklal'i kana bulayan hain saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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