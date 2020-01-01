Son Dakika › Güncel › İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ KİTAPÇIDA ÇIKAN YANGINI BÖYLE İZLEDİLER - Son Dakika
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ KİTAPÇIDA ÇIKAN YANGINI BÖYLE İZLEDİLER
6 saat önce
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:03 Kaynak: DHA
'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması yoldan geçenlerce ilgiyle izlendi.
İstiklal Caddesi'ndeki ünlü bir kitapçının mutfağında saat 19.15 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, caddeden geçenler itfaiyenin çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangın çıkan kitapçı
-İtfaiye ekipleri
-Caddeden geçenlerin izlemesi
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Son Dakika Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi