İstiklal Caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler - Son Dakika

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İstiklal Caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler
6 saat önce
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması yoldan geçenlerce ilgiyle izlendi.
İstiklal Caddesi'ndeki ünlü bir kitapçının mutfağında saat 19.15 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, caddeden geçenler itfaiyenin çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
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