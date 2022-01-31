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"İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru - Son Dakika

"İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru

31.01.2022 14:18

İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis ekipleri tarafından engellediği iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Konuya ilişkin emniyetten henüz bir açıklama yapılmazken, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan olayı TBMM gündemine taşıdı. Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bakanlığınıza bağlı kolluk kuvvetleri İstiklal Caddesi'nde hangi yönetmeliğe bağlı olarak yapılan müzikleri engellemiştir?" sorusunun aralarında bulunduğu tam 4 soru yöneltti.

Özellikle gençlerin ve turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan İstiklal Caddesi'nde çekilen bir video kısa sürede büyük tartışma yarattı. Cadde üzerinde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis ekipleri tarafından engellediği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak emniyetten henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞARKI İKİ POLİSİN ARAYA GİRMESİYLE YARIDA KESİLİYOR

Twitter'da kısa sürede gündem olan videoda bir grup gencin İstiklal Caddesi üzerinde Kürtçe şarkılar söylediği görülüyor. Kalabalık insan topluluğu tarafından izlenen gençlerin performansı, iki polisin araya girmesiyle yarıda kesiliyor. Bir süre gruptaki gençlerle konuşan polislerin, gençlerin müzik yapmasını engellediği öne sürüldü.

HDP'Lİ VEKİL İDDİAYI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İstanbul'da Kürtçe müzik yapan ve polisler tarafından engellenen müzisyenleri Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Turan, "İstanbul'un turistik yerlerinden Taksim-İstiklal Caddesi'nde 4 sokak müzisyeni Kürtçe müzik yaptıkları için sivil polisler tarafından engellenmiştir. Kürt müzisyenler, polis tehdidine maruz kalmıştır" dedi.

'İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli' iddiası Meclis gündeminde! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru

"HER YER BENİM BÖLGEM, YAPAMAZSINIZ"

Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan videolardan birinde polislerin müzisyenlere sözlü müdahale ederek çalınan Kürtçe müziği kestirdikleri görüldüğünü öne süren HDP'li Turan önergesinde, "Diğer bir videoda ise sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi, müzisyenlere yönelik olarak 'Her yer benim bölgem. Meydan, burası, her yer benim bölgem. Yapamazsınız!' demiştir" dedi.

HAZİRAN AYINDA YAŞANAN BENZER OLAYI HATIRLATTI

Haziran 2019'da da yine İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen Zana Zendo ve Serhat Çelik adlı gençler gözaltına alındığını, aynı şekilde Haziran 2021'de Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerinin, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan müzisyenlerin şarkı söylemesine izin vermediğini ve enstrümanlarına el koyduğunu hatırlatan Turan, İçişleri Baknı Süleyman Soylu'dan şu sorulara yanıt vermesini talep etti;

  • Bakanlığınız tarafından Kürtçe müzik yapan müzisyenleri engelleyerek tehdit eden polisler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?
  • Bakanlığınıza bağlı kolluk kuvvetleri İstiklal Caddesi'nde hangi dillerde icra edilen müziklere izin vermektedir?
  • Bakanlığınıza bağlı kolluk kuvvetleri İstiklal Caddesi'nde hangi yönetmeliğe bağlı olarak yapılan müzikleri engellemiştir?
  • Bakanlığınıza bağlı kolluk kuvvetleri, bugüne kadar İstiklal Caddesi'nde hangi dillerde çalınan müziklere müdahale etmiştir ve kaç müzisyen hakkında işlem yapılmıştır?
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Halkların Demokratik Partisi, İstiklal Caddesi, Kürtçe, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli' iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru - Son Dakika
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