İstiklal Caddesi'ndeki Omuz Atma Cinayeti: İki Polis İçin 3,5 Yıl Sonra Soruşturma İzni Verildi

Özden ATİK / İstanbul, DHA - İSTİKLAL Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 3,5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - İSTİKLAL Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 3,5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki polisin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılaması devam ederken, İstanbul Valiliği, olaya müdahale etmediği öne sürülen biri eski komiser yardımcısı iki ayrı polis hakkında da soruşturma izni verdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklandı. Olay çevredeki kameralara da yansıdı. Cinayete ilişkin yargılama sonunda üç kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İKİ POLİSE DAVA AÇILDI



Öte yandan Ayhan Kaya'nın ailesi, Kaya dövülürken olayı seyrettiği iddia edilen güven timi polislerinden şikayetçi oldu. Haklarında soruşturma izni verilen ve soruşturma açılan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli polisler Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açıldı.



AĞABEY İKİ POLİS HAKKINDA DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU



Bu dava sürerken Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya, 18 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Kaya başvurusunda, olayın asıl faillerinin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barış C. söyleyerek bu kişilerden de şikayetçi oldu. Savcılık yeniden soruşturma açtı. İki şüpheli hakkında valilikten soruşturma izni talep etti.



SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ



Bu talep üzerine valilik tarafından görevlendirilen bir başkomiser tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, bilirkişi raporu ve olay anını gösteren kamera kayıtlarının incelendiği olayın gerçekleştiği saat 05.00-05.09 saatleri aralığında Zafer O. ve Barış C.'nin de olay yerinde görüldükleri tespit edildi. Kayıtlara göre, Zafer O. ve Barış C.'nin tartışmayı ayırmak yerine sadece izledikleri, olaya müdahale etmedikleri kaydedildi. Bu nedenle valilik, eski komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barıç C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi uyarınca, soruşturma izni verilmesine karar verildi. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ve taraflara tebliğine karar verildi. Tarafların, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karara itiraz hakları bulunuyor.

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