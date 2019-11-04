Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

6 saat önce

İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu Yangından dolayı oteldeki turistler dışarı çıkartıldıİSTANBUL - İstiklal Caddesi'ndeki bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Yangından dolayı oteldeki turistler dışarı çıkartıldı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'ndeki bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle oteldeki turistler tahliye edildi.

Yangın, saat 20.30'da İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 4'üncü katındaki bir odada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Odadan duman çıktığını gören otel görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otelde kalan turistler panik yaşadı. Otel tedbir amacıyla boşaltıldı, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

İstiklal Caddesi, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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