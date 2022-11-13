Taksim'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Taksim'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

13.11.2022 17:23

- Taksim'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Taksim'de meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Taksim'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Taksim'de meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı kaydedildi.

Taksim'de henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı ve alevlerin yükseldiği görüldü. Yaşanan patlamada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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