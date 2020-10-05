İstiklal Caddesi'ndeki sevimli kediye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

İstiklal Caddesinin girişinde bulunan sevimli kediye yerli ve yabancı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un en eski ve kalabalık caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nin girişinde oturan bir kedi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Kedinin yanından onlarca insanlar geçmesine rağmen kedi yerinden ayrılmadı. Bazı vatandaşlar kediyi severken bazıları ise kedi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cadde bulunan bir vatandaş kediye eliyle yemek yedirdi. Sevimli kedi yemek yedikten sonra oturduğu yere geri geldi. Bir süre aynı yerinde kalan kedi daha sonra yerinden ayrıldı. - İSTANBUL