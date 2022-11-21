İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN 5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ - Son Dakika
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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN 5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

21.11.2022 16:42
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN 5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısında aralarında Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'nin de bulunduğu 5 şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısında aralarında Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'nin de bulunduğu 5 şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Terör saldırısıyla ilgili aralarında Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Jarkas kardeşlerin babası Salih Jarkas'ın da bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan 5 şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMADA ŞU ANA KADAR 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan aralarında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Ablashır'ın bulunduğu 49 şüpheli, 17 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden Ahlam Albashır ile birlikte ona ve firari şüpheli Bilal Hassan'a Türkiye'de yardım ettikleri öne sürülen 17 şüpheli "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" ve "Nitelikli Kasten Öldürme" suçlarından 18 Kasım'da tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Daha sonraki operasyonlarda gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüphelinin de 20 Kasım'da tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a ulaştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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