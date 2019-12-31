Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı
6 saat önce
İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesine akın ederken, yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:04 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesine akın ederken, yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.
2020'ye sayılı saatler kala yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi vatandaşların akınına uğradı. Yeni yıl kutlamaları için İstiklal'e gelen vatandaşların zaman zaman adım atmakta güçlük çektikleri görüldü. İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı