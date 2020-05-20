İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri Beyoğlu İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. İstiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü. Yoğunluk havadan drone ile kaydedildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:53 Kaynak: DHA
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