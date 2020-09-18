İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüs vakalarında artış yaşanırken İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yoğunluğu ve maske takmamaları pes dedirtti. Maske takan bazı vatandaşların da kuralına uygun takmaması dikkati çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Son dönemde korona virüs vakalarında artış olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti. Caddede çoğu vatandaşın maske kuralına uymadığı görülürken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü. Polis ekiplerinin sık sık devriye atıp uyarmasına rağmen vatandaşların umursamaz halleri göze çarptı.

(İHA)